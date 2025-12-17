Polito elogia l'Avellino: "È una signora squadra e sta rispettando i programmi" Il direttore sportivo del Catanzaro è intervenuto nel corso di 0825

A pochi giorni dal match tra Catanzaro e Avellino, che ha visto i giallorossi vincere di misura al Ceravolo, è intervenuto nel corso di 0825 il direttore sportivo dei calabresi, Ciro Polito, che si è soffermato così sulla squadra guidata da Raffaele Biancolino: "Posso dire che l'Avellino è una signora squadra, una società che ha investito e che comunque sta rispettando i programmi. Questo è il primo campionato di Serie B, si tratta di un torneo sempre pericolosissimo. La classifica è tranquilla, anche se tranquillo non lo è nessuno in questo campionato. L'Avellino può fare una stagione su questa riga, con la possibilità di prendersi qualcosa in più".

Polito sulla Juve Stabia: "Squadra con una identità importante"

Polito ha anche parlato della sua ex squadra, la Juve Stabia: "Lovisa è uno dei giovani direttori con più conoscenza, basti vedere che i giovani che prende sono tutti importanti. La Juve Stabia è una squadra garibaldina che ha sempre portato avanti una identità di rilievo".