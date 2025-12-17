Avellino, Airoma a Napoli Nord: tra un mese sarà nella sede di Aversa Il Plenum del Csm ha dato il via libera alla nomina con voto unanime

di Paola Iandolo

Il Plenum del Csm ha dato il via libera ufficiale alla nomina del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma alla guida della Procura di Napoli Nord, il ruolo vacante da alcuni mesi dopo che il Procuratore Maria Antonietta Troncone aveva raggiunto il limite di età per il pensionamento. La delibera votata all’unanimità dalla V Commissione del Csm è passata anche al Plenum con il voto unanime dei consiglieri dopo la relazione del consigliere Renato Aimi, che ha ricordato come quello del dottore Airoma sia un “patrimonio di rilevanza istituzionale”.

In attesa di nomina ci sarà il procuratore Aggiunto Raffaele

Ora bisognerà attendere la pubblicazione sul Bollettino della nomina ed entro un mese il magistrato potrà insediarsi ufficialmente nella nuova sede giudiziaria di Aversa. Airoma lascia dopo cinque anni la Procura di Avellino.

In attesa della nomina del nuovo Procuratore della Repubblica, svolgerà le funzioni di Procuratore l’attuale Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele.

"Airoma dall'ottimo profilo professionale ha dimostrato - come si legge nella delibera del Csm - nello svolgimento della sua attività una non comune preparazione giuridica, grande capacità di lavoro, notevoli capacità organizzative ed elevate competenze nella materia ordinamentale. Nel corso della carriera il dott. Airoma si è distinto anche per la corposa attività di approfondimento scientifico, pubblicando una serie di contributi, per la costante, proficua, partecipazione, sia come discente che come docente, a corsi organizzati presso la SSM o presso il CSM”.