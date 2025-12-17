Alto Calore, Rauseo, Lega: "Regione mantenga le promesse" "Va scongiurato l’aumento delle tariffe idriche"

"Il precedente amministratore, l’avvocato Lenzi, al di là della gestione operativa, ha restituito trasparenza e dignità a un ente profondamente disastrato. È riuscito a condurre i creditori verso un voto favorevole all’omologa, ha affrontato nel 2024, sostanzialmente da solo, la grave crisi idrica, ha riattivato gli investimenti attraverso l’istituzione delle cabine di regia, ha incrementato in modo significativo il recupero crediti".

Lo dichiara il coordinatore dei dipartimenti tematici della Lega, Franco Rauseo che aggiunge:

"Ha inoltre garantito vicinanza e collaborazione ai sindaci, correttezza e rispetto nei confronti dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali. Si è reso protagonista di un dialogo serio, intelligente e non scontato con il Governo e con il commissario per la crisi idrica.

Ha certamente pagato un prezzo politico per aver restituito credibilità e autonomia a un ente in grave crisi economica, troppo a lungo rimasto appeso alle promesse della politica regionale, che tutti auspichiamo possano essere mantenute, come del resto sollecitiamo anche il presidente della Provincia di Avellino, al fine di scongiurare l’aumento delle tariffe idriche".