Avellino, topo a spasso lungo il Corso: nuova segnalazione in centro città Il roditore avvistato e immortalato da alcuni cittadini che passeggiavano tra le lumininarie

Un ospite inatteso ha animato il passeggio lungo il Corso Vittorio Emanuele di Avellino questa sera. Un topo, per la precisione un ratto anche di discrete dimensioni , è comparso a spasso in centro ad Avellino ha scatenato più segnalazioni sui social. Il roditore è spuntato da un tombino ed è prima scorazzato nei pressi del sagrato del Rosario, per poi ritornare nel cavedio del salotto buono. Attimi di ilarità condivisa, qualche cittadino spaventato, tanti stupiti: l'animale non è sembrato affatto spaventato dalla presenza delle persone, anzi, con estrema calma si è nuovamente infilato nel tombino. Ma non è la prima segnalazione della presenza di ratti tra le strade del centro. Solo pochi mesi fa un altro caso c'era stato in via Dorso, come anche in via Colombo. Solo per ricordare i casi più recenti.