Avellino, madre aggredita nel Parco di Piazza Kennedy in presenza del figlio Immediato l'intervento delle forze dell'ordine per ripristinare l'ordine e sicurezza

di Paola Iandolo

Ancora violenza nel Parco Di Nunno, detto anche Parco di Piazza Kennedy ad Avellino. Nel mirino degli extracomunitari, che la fanno da padrone nel polmone verde della città, una mamma con il figlio intento a giocare sull'altalena. Un diverbio sfociato in un'aggressione verbale in pochi istanti nei confronti di una donna sola.

In tanti dai palazzi ubicati di fronte al parco cittadino hanno ripreso la scena e hanno allertato la polizia prontamente intervenuta per ripristinare l'ordine e garantire la sicurezza. Solo ieri mattina due pattuglie della polizia hanno setacciato la zona e identificato diverse persone presenti. Ma la sera quella zona della città diventa terra di nessuno.

I residenti già in diversi occasioni hanno chiesto l'installazione di un presidio fisso di polizia per scongiurare risse, aggressioni, il continuo spaccio di sostanze stupefacenti e la devastazione dell'area dedicata a bambini ed anziani, ma oggi trasformata in una zona off limits.