Franza: "Gesto ignobile di violenza in piazza, chi ha sbagliato pagherà" Il sindaco: "Le telecamere, perfettamente funzionanti, ci restituiranno quanto accaduto"

"Questa notte, la nostra comunità è stata colpita da un atto ignobile di violenza, un gesto gratuito che non può essere giustificato in alcun modo.

Le telecamere, perfettamente funzionanti, ci restituiranno quanto accaduto. La polizia municipale ha già avviato le indagini, di natura penale, che, mi auguro, porteranno presto e certamente alla identificazione del responsabile". E' quanto scrive in una nota il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"Il colpevole sarà non soltanto denunciato alla Procura della Repubblica, ma anche tenuto al risarcimento dei danni provocati".