Avellino, furto choc a Valle: auto senza ruote e fari, trovata sui mattoni L'auto un'Audi Rsq3 era parcheggiata in via Cortiglia. La denuncia del proprietario

Un amaro risveglio per un residente di rione Valle che questa mattina ha trovato la sua auto un'Audi Rsq3, parcheggiata in via Cortiglia, su quattro mattoni. La vettura è stata adagiata sui mattoni e privata delle quattro ruote. Ma non solo, i malviventi hanno asportato parte dei componenti della vettura sia davanti che nella parte posteriore. Il proprietario ha immediatamente sporto denuncia ma richiama l'attenzione sulla sicurezza, soprattutto in quella zona, chiedendo più controlli.