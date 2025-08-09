Avellino, ancora risse nel Parco Di Nunno: intervento delle forze dell'ordine I residenti chiedono un presidio fisso di polizia

di Paola Iandolo

Ancora una rissa nel parco di Piazza Kennedy. Ieri sera - su segnalazione di alcuni presenti e dei residenti della zona - è stato chiesto nuovamente l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia per sedare gli animi tra un gruppo di extracomunitari venuti alla mani ed intenti a devastare l'area verde. Le forze dell'ordine hanno provveduto ad identificare tutti i partecipanti al diverbio.Con quello di ieri sera è il quarto intervento delle forze dell'ordine nel parco Di Nunno. Una situazione insostenibile quella che vivono i fruitori del polmone verde della città . La sera precedente era stata aggredita verbalmente una donna italiana in presenza del suo bambino. Due giorni prima due pattuglie di polizia hanno provveduto ad effettuare un blitz nei giardinetti per scoraggiare lo spaccio di sostanze stupefacenti più volte denunciato. Ed ancora nelle settmane scorse stati effettuati altri controlli tutti tesi a riportare legalità e tranquillità nel parco.

Dopo i gravi accadimenti avvenuti nei giorni scorsi e dopo quanto già testimoniato dal gruppo Cittadini in Movimento, il portavoce Massimo Passaro ha chiesto un incontro con il questore di Avellino. "Riteniamo che sia giunto il momento di agire concretamente per restituire sicurezza e vivibilità a Piazza Kennedy e alle aree limitrofe.Nei prossimi giorni, sarà inoltre formalmente richiesta l’apertura di un tavolo concertato con il Commissario Prefettizio del Comune di Avellino, il Prefetto e tutte le altre Forze dell’Ordine, al fine di definire insieme un piano d’azione condiviso che possa affrontare e risolvere in maniera strutturale le criticità che da tempo affliggono questa parte della città. Non possiamo attendere che si verifichi un episodio irreparabile". Intanto anche i residenti della zona chiedono un presidio fisso delle forze di polizia per evitare che l'illegalità dilaghi.





