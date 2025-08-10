Avellino, extracomunitario armato di coltelli in via Pironti: è foglio di via Controlli a tappeto in città . Il giovane era anche in possesso di modica quantità di droga

Nel pomeriggio di ieri, in via Pironti, sono stati fermati per un controllo tre cittadini extracomunitari, rispettivamente di anni 21, 19 e 18. Uno dei tre è stato trovato in possesso di due coltelli e di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish ed è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica che coordina le indagini. Nei suoi confronti è stato emesso Foglio di via obbligatorio per anni 4 ed analogo provvedimento, per la durata di anni 2, è stato adottato anche nei confronti degli altri due giovani.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.