Volturara, escursionisti si perdono in montagna: individuati Immediato l'intervento del Soccorso Alpino Speleologico della Campania e della guardia di finanza

di Paola Iandolo

Due escursionisti si sono persi nei pressi del Monte Terminio, dopo aver smarrito il sentiero in una zona impervia. Partiti da Campolaspierto nel comune di Volturara Irpina, hanno allertato il 112, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Non riuscendo a fornire le coordinate, sono stati localizzati grazie all’operatore di centrale.

Due squadre del CNSAS, con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Solofra e Aiello del Sabato, sono riuscite a raggiungerli e riaccompagnarli alle auto. Nessuna conseguenza per i due. Per i due escursionisti riportati a valle sani e salvi non si è reso necessario l’intervento sanitario.