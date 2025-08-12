Incendio a Montemiletto, il ministro: il responsabile rischia 15 anni di carcere Devastati ettari di bosco ed un uliveto

“Un vasto incendio ha devastato ettari di bosco e un uliveto a Montemiletto, in provincia di Avellino. I Carabinieri, grazie alle telecamere di sorveglianza, hanno incastrato un 58enne mentre appiccava il fuoco. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato in flagranza e ora rischia fino a 15 anni di carcere per incendio boschivo”. Lo scrive su Facebook il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il rogo

Nel pomeriggio di sabato 9 agosto, l'incendio aveva interessato le contrade Sant'Eusebio e Bosco del comune di Montemiletto, distruggendo diversi ettari di area boschiva e circa 130 piante di un uliveto privato. Le indagini dei militari si sono concentrate su un’utilitaria notata nei pressi di uno dei tre punti di innesco. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il tragitto, è stato possibile risalire alla targa e al proprietario del veicolo. Alcuni fotogrammi hanno ripreso l’uomo mentre appiccava il fuoco alle sterpaglie a bordo strada. Nel giro di qualche ora, il 58enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di lieve entità, è stato rintracciato e arrestato.

La decisione del Gip

Intanto stamane è arrivata la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari Lorenzo Corona sulla posizione del cinquantottenne di Montefalcione, che ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dall’avvocato difensore Carmine Anzalone, confermando gli arresti domiciliari per l’indagato.