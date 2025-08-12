I carabinieri non telefonano agli anziani nelle case: attenzione alle truffe "Non lasciateli soli, soprattutto d'estate, ed evitate di aprire la porta a sconosciuti"

Tentata truffa del finto maresciallo ai danni di un'anziana, sventata grazie all'intuito e alla prontezza di riflessi di sua figlia ad Ariano Irpino.

E' successo al corso Vittorio Emanuele, in una zona tra l'altro molto trafficata, nelle vicinanze dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

A mettere in guardia le famiglie e in modo particolare le persone più fragili è stata proprio quest'ultima: "Se su fisso/mobile ricevete telefonate in cui vi viene chiesto di recarvi in caserma per smentire identità a seguito di furto commesso con auto a voi intestata si tratta ovviamente di truffa.

Non lasciate soli gli anziani perché c'è chi tenterà di li a poco e in vostra assenza di entrare in casa. E' appena successo un'ora fa. Ho subito denunciato l'accaduto e si è recata da noi la polizia. Ho difeso mia madre, tutto bene ma lo spavento è stato enorme. Occhio perchè ci sono evidentemente truffatori in giro in questi giorni".