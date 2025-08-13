visite dei dirigenti e militanti radicali nelle carceri d italia

Nell’ambito delle visite delle carceri di tutta Italia organizzate dal Partito Radicale transnazionale e transpartito:
Domani, giovedì 14 agosto dalle 9,30 alle ore 12,30 visita al carcere di Avellino. Seguirà conferenza stampa davanti all’ingresso del penitenziario.
Durante le conferenze sarà presentata la campagna di raccolte firme in Irpinia per la proposta di legge popolare Zuncheddu che vuole garantire una provvisionale economica ai cittadini che alla fine di un processo vengono assolti dopo aver scontato una ingiusta detenzione.