Trevico senz'acqua: ci sono anziani e disabili in forte difficoltà, aiutateci L'appello arriva da località Molini. Amara sorpresa di ferragosto per molti emigranti

E' da maggio scorso che Trevico, comune più alto della Campania è alle prese con una serie di disagi infinito legato all'emergenza idrica. Una situazione peggiorata sempre di più di giorno in giorno e degenerata nelle ultime ore soprattutto alla località Molini, nella parte bassa del paese dove la popolazione è davvero esasperata.

"L'acqua qui manca ormai da oltre due giorni. Ci sono anziani e persone disabili in forte criticità, nonché turisti originari del luogo che si trovano in paese per trascorrere il ferragosto. Qualcuno ci aiuti".

A nulla è valso finora ogni sollecito da parte del comune. Situazione analoga anche nelle campagne tra Ariano e Montecalvo Irpino.

L'alto calore ha così motivato l'interruzione odierna: ""A causa di una significativa riduzione dell’apporto idrico proveniente dai gruppi sorgentizi, si rende necessaria la sospensione dell’erogazione idrica in data odierna su tutto il territorio comunale". Altro al momento non è dato sapere. Ci sono attività commerciali, soprattutto nel settore della ristorazione al collasso.