Ariano, dramma acqua: sospensione idrica su tutto il territorio La comunicazione da parte dell'alto calore

Sospensione idrica su tutto il territorio comunale di Ariano Irpino nella giornata di oggi 13 agosto.

Lo ha annunciato in una nota l'alto calore servizi affermando che: "A causa di una significativa riduzione dell’apporto idrico proveniente dai gruppi sorgentizi, si rende necessaria la sospensione dell’erogazione idrica in data odierna su tutto il territorio comunale".

Situazione drammatica non solo nell'arianese. Alla frazione Molini di Trevico, rubinetti a secco da due giorni. Anziani e persone disabili in estrema difficoltà, oltre a turisti originari del luogo giunti in paese per il ferragosto.

E tra Montecalvo e Ariano Irpino, alla località Palazzisi ci sono diverse famiglie con anziani e bambini in ginocchio. "Qui manca proprio l'acquedotto, l'unica fontana è a secco. Non sappiamo davvero a chi rivolgerci.

E intanto le perdite d'acqua abbondano su tutto il territorio. Un ferragosto che si annuncia davvero drammatico.