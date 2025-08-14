Si ferisce con un colpo di fucile, muore al Moscati: 11 persone indagate La vicenda si è verificata il 5 agosto. L'uomo era residente a Morra de Sanctis. Disposta l'autopsia

Si ferisce alla gamba con un colpo di fucile, morto in ospedale: 11 le persone indagate. La vicenda si è verificata il 5 agosto scorso. L'uomo, residente a Morra de Sanctis, mentre stava manovrando il suo fucile, una doppietta calibro 16, regolarmente detenuta, ha fatto partire accidentalmente un colpo, che lo ha preso alla gamba. Immediati sono scattati i soccorsi. La moglie insieme ad altri familiari lo hanno trasportato all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Qui i medici hanno tentato di bloccare l'emorragia, ma la situazione si presentava piuttosto grave e quindi è stato necessario il trasferimento presso l'ospedale Moscati di Avellino. Anche qui, i medici hanno preso in cura l'uomo, dopodiché, per cause ancora in corso di accertamento, il giorno 9 agosto è deceduto.

Sono scattate le indagini. Il pm della Procura di Avellino, Antonella Salvatore, ha nominato il consulente tecnico, il professore Alessandro Santurro, per gli accertamenti tecnici irripetibili, quindi oggi il conferimento incarico per l'esame autoptico sulla salma dell'uomo.