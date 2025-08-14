Avellino, extracomunitario dà in escandescenze: sul posto la polizia

Il giovane ha lanciato oggetti dal balcone ubicato in via Francesco Tedesco

Avellino.  

di Paola Iandolo 

Attimi di tensione in via Francesco Tedesco ad Avellino:  un giovane extracomunitario è andato in escandescenze. Ha lanciato diversi oggetti in strada tra cui indumenti e vari oggetti. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia di Stato, con due volanti e un’unità in borghese allertati dai passanti e dai residenti della zona. 

 Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la situazione, evitando ulteriori conseguenze. Non si registrano feriti, ma sono in corso le indagini per comprendere i motivi del gesto compiuto dal giovane extracomunitario. 

 

