Blitz della Finanza al Corso: sigilli al carretto della tiktoker degli hot dog Avellino Finanzieri e personale Asl in azione nei pressi del Santuario del Rosario

Ad Avellino, nella serata di ieri 14 agosto, un’operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Azienda sanitaria locale ha messo fine all’attività ambulante di F.S. queste le sue iniziali, nota su TikTok per le dirette in cui preparava hot dog davanti alla chiesa del S.S. Rosario.

Finanza in azione ad Avellino

I militari del Gruppo di Avellino, insieme al Dipartimento Prevenzione dell’ASL, hanno accertato che l’attività di somministrazione di alimenti era svolta senza licenza commerciale, senza autorizzazioni sanitarie e in evasione d’imposta.

Senza licenza e autorizzazione in diretta sui social

L’attività, ampiamente pubblicizzata sui social, è stata immediatamente interrotta e le attrezzature, insieme ai prodotti alimentari (panini, hot dog, salse, frutta secca e snack), sono stati sequestrati.

Asl in azione

L’ASL ha disposto la chiusura ad horas per mancanza di titolo autorizzativo e requisiti igienico-sanitari, in violazione delle normative europee in materia di sicurezza alimentare.

I controlli sulla sicurezza alimentare

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli sulla sicurezza alimentare, intensificati dopo le segnalazioni ministeriali relative a possibili contaminazioni da botulino in Calabria, che hanno già provocato vittime.

Verifiche in altri esercizi e attività

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni su tutte le attività di somministrazione di cibi e bevande in cittàLa Guardia di Finanza ha ribadito che questi interventi mirano a proteggere i consumatori e a garantire condizioni di lavoro eque, salvaguardando gli operatori che rispettano le regole.