Avellino, tragedia a Picarelli: 46enne trovato senza vita Il dramma nella notte

Tragedia ad Avellino, 46enne trovato senza vita. Nella frazione Picarelli la scorsa notte, intorno alla mezzanotte, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, all’interno della sua vettura. La vittima, G. L., era residente ad Avellino. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita all’obitorio dell’ospedale Moscati del capoluogo irpino, in attesa dell’esame autoptico che dovrà chiarire le cause del decesso. Si segue l’ipotesi del malore, ma non si escludono altre piste. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Avellino, dopo l’allarme lanciato da alcune persone, quando hanno notato il corpo esanime del 46enne all’interno dell’abitacolo.