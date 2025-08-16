Avellino, truffa dei finti bancari: dieci imputati rischiano il processo L'udienza predibattimentale per i dieci imputati è fissata per il 24 novembre prossimo

di Paola Iandolo

Sono dieci le persone che potrebbero finire processo con le accuse di concorso in truffa per aver svuotato i conti correnti dei risparmiatori. A presentare la denuncia due correntisti che dopo aver ricevuto una telefonata, un link a cui collegarsi via SMS, si sono visti portare via i risparmi di una vita. La voce rassicurante sosteneva di essere un operatore della banca BNL. Convinti di potersi fidare i risparmiatori hanno inserito codici e password. In pochissimo tempo i loro conti sono svuotati: 26.500 euro spariti.

Gli imputati il 24 novembre dovranno presentarsi al Tribunale di Avellino per l’udienza di comparizione predibattimentale, davanti al giudice Pier Paolo Calabrese. Secondo la pubblica accusa gli imputati, insieme ad altri due complici avrebbero agito in concorso per porre in essere la truffa, ottenendo un ingiusto profitto. A coordinare le indagini sulla truffa il Pubblico Ministero Fabio Massino Del Mauro. Gli imputati ci saranno gli avvocati Michele Fratello, Nello Sgambato, Assia Iannaccone e Raffaele Petrillo.





