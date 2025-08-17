Paura a Rione Mazzini: colpi di pistola contro un'auto, fermato un 20enne Gli agenti della squadra Mobile di Avellino hanno fermato un 20enne già noto alle forze dell'ordine

Ancora un episodio inquietante ad Avellino. Ieri sera, a Rione Mazzini, sono stati esplosi diversi colpi di pistola contro un'auto di grossa cilindrata, un'Audi Q3 in sosta sul ciglio della strada. Fortunatamente, non ci sono state vittime, ma l'episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti che hanno fatto scattare l'allarme.

Gli agenti della Squadra Mobile sono stati immediatamente allertati e hanno iniziato a indagare sul caso. Sul luogo della sparatoria, la polizia ha repertato diverse ogive, che saranno sottoposte a esame balistico per determinare se siano collegate ad altri episodi di violenza avvenuti nella stessa zona.

Ad ogni modo, gli agenti della Mobile, nel giro di poco tempo sono riusciti a rintracciare il presunto autore dell'agguato. Si tratta di un giovane, di 20 anni, noto alle forze dell'ordine. Anche il proprietario dell'auto è un personaggio già noto alle forze dell'ordine.

Il ragazzo, identificato dagli investigatori, è stato portato in Questura per essere ascoltato. Tuttavia, sulla dinamica e sui motivi del gesto, gli investigatori stanno effettuando le verifiche del caso: alla base dell'atto intimidatorio ci sarebbero dissidi personali, vecchie ruggini.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza, dopo una serie di altri episodi preoccupanti avvenuti nei giorni scorsi. Tra questi, l'incendio davanti a un circolo privato di Rione Parco e alcuni colpi di pistola sparati nei pressi dello stesso locale. E poi sempre a Rione Mazzini, a gennaio scorso, con la sparatoria e il ferimento di un giovane. Episodi che però - stando a quanto confermato dagli inquirenti - non sono da ricollegarsi a quest'ultimo attentato contro l'auto.