Avellino, colpi d'arma da fuoco contro un’Audi Q3: è della tik toker Sardella Si indaga a tutto campo sull'ultimo inquietante episodio avvenuto nel quartiere periferico

di Paola Iandolo

Francesca Sardella, nota come Kekka Sardella, la tiktoker “Regina degli hotdog” in questi giorni finita alla ribalta della cronaca per il sequestro del suo chiosco da parte della Guardia di Finanza: è lei l’obiettivo del raid avvenuto sabato pomeriggio a Rione Mazzini, quando un soggetto della zona, già identificato da parte della Squadra Mobile di Avellino, ha esploso contro la sua vettura cinque colpi di pistola.

La Sardella e il suo compagno si trovavano sul balcone di casa. A renderlo noto con una diretta su Tik Tok è stata la stessa vittima, che ha denunciato tutto alla Questura di Avellino. Nell’immediatezza dei fatti gli agenti della Mobile hanno subito rintracciato un ventenne avellinese, che in serata si sarebbe recato in Questura dopo l’allontanamento dalla zona. Il ventenne è stato denunciato per danneggiamento aggravato e detenzione abusiva di armi. Alla base del raid ci sarebbero molto probabilmente rivalità commerciali tra i due. Ma le indagini sono ancora in corso.