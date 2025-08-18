Incidente nella notte ad Avellino: violento scontro scooter-minicar L'impatto nell'incrocio tra via Carducci e via Capozzi

Incidente nella notte, intorno all'una, ad Avellino, all’incrocio tra via Carducci e via Capozzi. Coinvolti uno scooter e una minicar nella violenta collissione. Sul posto sono stati tempestivi i soccorsi, e sono stati numerosi i residenti che sono stati svegliati dal rumore dei soccorsi in arrivo sul luoo dell'incinde più volte teatro di sinistri stradali.

Intervento dei soccorsi sul luogo dell’impatto

Sul posto sono tempestivamente giunte due ambulanze con a bordo i sanitari che hanno prontamente soccorso e prestato cure ai feriti. Contestualmente, le volanti della Polizia hanno effettuato i rilevamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Sirene accese e soccorsi

L’area dell’incrocio è stata costantemente presidiata dalle forze dell’ordine. L'area è stata messa in sicurezza grazie agli agenti che hanno consentito il deflusso delle auto effettuando, al contempo, i rilievi del caso.