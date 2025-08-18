Avellino, danneggiamento auto della tik toker: indagini ad ampio raggio Indagini ad ampio raggio per individuare il presunto complice

di Paola Iandolo

Per far luce sul danneggiamento della Q3 le indagini procedono a ritmo serrato. Il presunto autore del raid compiuto ai danni di Kekka Sardella, individuato dalla Squadra Mobile di Avellino in poche ore e convocato già nella serata di ieri in Questura, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Avellino per danneggiamento aggravato e detenzione di arma. Ma ora le indagini sono proiettate per accertare altre ed eventuali responsabilità.

Gli inquirenti sono concentrati a cercare l’arma utilizzata per il raid e individuare eventuali complici. Almeno da una prima ricostruzione i colpi di arma da fuoco contro l’Audi della Sardella sarebbero stati esplosi da un’ auto in corsa. Molto probabilmente il presunto autore potrebbe essere ascoltato nei prossimi giorni, intanto le indagini della Squadra Mobile di Avellino continuano coordinate dalla Procura della Repubblica.