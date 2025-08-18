VIDEO Avellino cade tettoia del teatro, dramma sfiorato in via Circumvallazione Paura e dramma sfiorato, vigili del fuoco con autoscala sul posto

Sfiorata tragedia in via Circumvallazione ad Avellino, dove nel primo pomeriggio di ogg,i sono improvvisamente crollati al suolo, complice il maltempo, alcuni pannelli in plexiglass di copertura delle scale esterne, a servizio degli uffici del teatro Carlo Gesualdo. Si tratta delle coperture sistemate sulla galleria di uffici e servizi, che collega via Fricchione a via Circumvallazione, a ponte tra l'istituzione teatrale e il plesso di fabbricati che affaccia su via Cicurmvallazione. Sul posto è stato tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno rimosso i pannelli crollati al suolo e rimosso quelli pericolanti, grazie ad un intervento speciale realizzato direttamente da via Fricchione con l'impiego dell'autoscala. Fortunatamente non si registrano persone ferite. Quando i pannelli sono crollati al suolo, da una altezza di trenta metri, nessun passante si trovava in zona.