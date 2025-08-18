Sfiorata tragedia in via Circumvallazione ad Avellino, dove nel primo pomeriggio di ogg,i sono improvvisamente crollati al suolo, complice il maltempo, alcuni pannelli in plexiglass di copertura delle scale esterne, a servizio degli uffici del teatro Carlo Gesualdo. Si tratta delle coperture sistemate sulla galleria di uffici e servizi, che collega via Fricchione a via Circumvallazione, a ponte tra l'istituzione teatrale e il plesso di fabbricati che affaccia su via Cicurmvallazione. Sul posto è stato tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno rimosso i pannelli crollati al suolo e rimosso quelli pericolanti, grazie ad un intervento speciale realizzato direttamente da via Fricchione con l'impiego dell'autoscala. Fortunatamente non si registrano persone ferite. Quando i pannelli sono crollati al suolo, da una altezza di trenta metri, nessun passante si trovava in zona.
VIDEO Avellino cade tettoia del teatro, dramma sfiorato in via Circumvallazione
Paura e dramma sfiorato, vigili del fuoco con autoscala sul posto
Avellino.