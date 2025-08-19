Capannone in fiamme, fumo e paura a Conza della Campania Danni nel capannone agricolo

Incendio in campagna fumo e paura a Conza della Campania. Alle ore 10 sono stati allertati i vigili del fuoco per un rogo divampato in un capannone agricolo a contrada Cicciogallo. Sul posto i caschi rosso e vigili del fuoco per i rilievi del caso. All'interno del capannone c'erano mezzi agricoli che sono stati danneggiati. Tempestivo l'intervento dei caschi rossi che hanno subito sedato le fiamme evitando che si propagassero ulteriormente. Non si registrano persone ferite.