Compra online motore per auto per 4mila euro ma è una truffa: denunciata 21enne Nel mirino del truffatore un 75enne di Contrada

Compra online un motore per auto ma è una truffa. Vittima un 75enne di Contrada (Avellino), che si è rivolto ai Carabinieri della stazione di Forino denunciando di aver tentato di acquistare un motore per auto attraverso un annuncio pubblicato su un sito di compravendita. L'offerta, particolarmente allettante, proponeva il motore a un prezzo vantaggioso. Dopo aver effettuato un pagamento tramite bonifico di circa 4mila euro, l’uomo non ha più ricevuto notizie dai venditori né tantomeno la merce acquistata. L'indagine avviata dai Carabinieri ha permesso di identificare e denunciare con l'accusa di truffa una 21enne, residente nel Napoletano.