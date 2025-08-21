In coma dopo pestaggio in carcere, Rotondi: aiutiamo Paolo Piccolo L'appello per trovare un posto in una struttura riabilitativa

"Mi associo all’appello del garante dei detenuti Ciambriello perché al più presto sia assicurato al giovane detenuto Paolo Piccolo un ricovero in una struttura sanitaria campana, o fuori regione, per la riabilitazione neuromotoria. Lancio un appello alle strutture sanitaria della Campania e ai dirigenti sanitari affinché vi sia un intervento immediato e risolutivo per Paolo. Mi associo ai ringraziamenti del garante dei detenuti ai medici e gli operatori sanitari del Moscati che si sono prodigati fino ad oggi, ma occorre individuare una struttura riabilitativa ad alta intensità in Campania al più presto.”. Così l'onorevole Gianfranco Rotondi in un comunicato stampa rilancia l'impegno per aiutare l'uomo.

L'appello di Ciambriello

Il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, nelle scorse ore ha lanciato "un appello alle strutture sanitaria della Campania, ai dirigenti sanitari e alle forze politiche affinché vi sia un intervento immediato e risolutivo per Paolo Piccolo, ad oggi nessuna struttura sanitaria è disponibile ad accoglierlo".

Il pestaggio in carcere a Bellizzi Irpino

Nella notte del 22 ottobre del 2024 il 25enne Paolo Piccolo, ricorda il garante in una nota, "ha subìto un crudele pestaggio con violenza inaudita nel carcere di Bellizzi Irpino, da allora è ricoverato in uno stato vegetativo permanente presso l'ospedale Moscati di Avellino. Il processo che coinvolge decine di imputati accusati di tentato omicidio aggravato dalla crudeltà, sequestro di persona e resistenza al pubblico ufficiale riprenderà il 12 settembre 2025, nel frattempo con rito abbreviato ci sono state già le prime tre condanne. Su quanto accaduto quella notte la magistratura continua ad indagare". Ciambriello sottolinea che "i ritardi burocratici non consentono al giovane Paolo Piccolo un ricovero in una struttura sanitaria campana, o fuori regione, per la riabilitazione neuromotoria. Superiamo la burocrazia e i ritardi. Paolo Piccolo merita giustizia, ha diritto alla speranza e diritto alla vita. Ringrazio i medici e gli operatori sanitari del Moscati che si sono prodigati fino ad oggi, ma invito la direzione sanitaria dell'ospedale a trovare con le autorità competenti una struttura riabilitativa ad alta intensità in Campania al più presto".

Paolo ha 26 anni e pesa 24 chili

Paolo Piccolo ha 26 anni ed è arrivato a pesare ventiquattro chili . Piccolo è ricoverato di nuovo al Moscati di Avellino, dopo un breve ricovero in una struttura riabilitativa in provincia. La degenza promessa si è interrotta bruscamente. Il quadro clinico di Paolo è peggiorato. Ed è stato necessario un nuovo ricovero in terapia intensiva.