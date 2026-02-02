Luca Pandolfi all'Avellino: i lupi acquistano l'attaccante nei secondi finali Negli ultimi istanti della sessione invernale il club irpino ha completato l'operazione per la punta

Operazione "last second", nemmeno "last minute", per l'Avellino che aveva accelerato sul profilo dalla giornata di ieri e ha sfruttato gli ultimi istanti utili nella sessione invernale di calciomercato. La società biancoverde ha definito l'ingresso di Luca Pandolfi nella rosa per la seconda parte della stagione. L'attaccante partenopeo apre una nuova fase in carriera, saluta il Catanzaro, con cui ha vissuto le 21 giornate del torneo di Serie B dopo il trasferimento dal Cittadella con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Arrivo, quindi, a titolo definitivo per Pandolfi in Irpinia, già vissuta dal calciatore per qualche ora nei mesi scorsi, come si evince dal profilo social del classe '98. Nel novembre scorso, in compagnia della famiglia, aveva raggiunto Avellino e il centro storico del capoluogo irpino. I lupi inseriscono una punta centrale garantendo un'ulteriore pedina a Raffaele Biancolino nell'attesa dei tempi di recupero di Andrea Favilli, out per un edema osseo al calcagno sinistro.

Il comunicato del club giallorosso

"US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive dell’attaccante Luca Pandolfi all’US Avellino 1912. La società ringrazia Pandolfi per l’impegno profuso in questi mesi augurandogli le migliori fortune professionali".