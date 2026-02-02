Ariano, guasto alla pubblica illuminazione: lampioni spenti in via Viggiano

Guasto alla pubblica illuminazione ed è buio pesto in via Viggiano nel piano di zona ad Ariano Irpino. La segnalazione alla nostra redazione arriva dai residenti.
Serata di disagi per gli abitanti delle ex case gialle e zone limitrofe ad Ariano. Dall'imbocco secondario del palazzetto dello sport fino ad arrivare alle campagne di Viggiano illuminazione pubblica in tilt. Regolarmente in funzione invece i lampioni verso i cosiddetti grattacieli e case celesti. Nessuna criticità lungo questa strada.
Problemi analoghi anche lungo la statale 90 delle puglie nei pressi della rotatoria di piano di zona. All'ingresso del rione, dovrebbero essere ripristinati nei prossimi giorni, così come annunciato dall'assessore Toni La Braca i tre punti luce danneggiati durante ol lavori di scavo per la posa della fibra ottica. Ieri sera un black out aveva interessato il centro storico, lungo via D'Afflitto.