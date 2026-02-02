Ariano: "Ho paura la sera al buio, venite a riparare quel lampione vi prego" L'appello disperato di un'anziana da località Maddalena

Ha quasi 90 anni un'anziana di contrada Maddalena ad Ariano Irpino, strada situata a metà tra Orneta e Masciano.

E' lei più danneggiata, alla sua veneranda età dal mancato funzionamento di un lampione nei pressi della sua abitazione.

"Con tutto quello che succede ultimamente, dove non si è più liberi neppure di uscire fuori la porta di sera, ho veramente paura".

Al fianco della donna, Mario Scaperrotta il quale le ha provate davvero tutte: "Mi sono rivolto al comune, al sindaco, agli amministratori e all'ufficio tecnico, ma nulla. Non riusciamo in nessun modo a venirne a capo. Credetemi, non so davvero più a chi santo rivolgermi. Le ho provate tutte. Non mi resta a questo punto che farmi ascoltare attraverso Ottopagine. E' l'unica cosa che mi resta.

Il lampione è spento da tempo ormai e avrò fatto oltre 50 chiamate, tutte a vuoto al numero verde per la segnalazione guasti. Nulla purtroppo.

Persino la cappella di Gesù Cristo è a buio. Mi auguro che dopo questo mio appello si muova davvero qualcosa".