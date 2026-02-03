Avellino: ecco la rosa completa e la lista degli over fino a giugno Le operazioni dell'ultimo giorno e degli ultimi secondi con tutti i tesserati anche in prestito

L'arrivo in prestito di Andrea Le Borgne dal Como, la risoluzione del contratto per Michele Rigione, la trasformazione del prestito a cessione a titolo definitivo di Gabriele Gori all'Ascoli, il ritorno in prestito, con opzione, di Lorenzo Sgarbi dal Napoli, la cessione a titolo temporaneo di Andrea Cagnano al Pescara, l'acquisto a titolo definitivo di Luca Pandolfi dal Catanzaro, siglato a dieci secondi dalle 20.01, termine ultimo: ecco (in basso) tutte le operazioni dell'ultimo giorno di calciomercato in casa Avellino e il lungo elenco relativo alla rosa per la seconda parte della stagione con l'indicazione degli under e degli over per la lista di Serie B con tutti i movimenti in entrata e in uscita e con tutti i calciatori legati al club biancoverde, ma in prestito.

La rosa biancoverde e i calciatori in prestito

Gli under (nati dal 1° gennaio 2002): Daffara, Milani, Fontanarosa, Reale, Missori, Kumi, Palumbo, Besaggio, D'Andrea, Sassi, Le Borgne

Calciatori bandiera (tesserati da 4 stagioni consecutive): Pane

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (in prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus), Sassi (in prestito con obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni dall'Atalanta)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Milani (in prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Fontanarosa (2028), Missori (in prestito dal Sassuolo), Sala (2028), Reale (in prestito dalla Roma), Izzo (2029)

Centrocampisti

Armellino (2026), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (in prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta), Besaggio (2028), Le Borgne (in prestito dal Como)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (in prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro), Sgarbi (in prestito con opzione dal Napoli), Pandolfi (2029, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa), De Cristofaro (2028, in prestito al Latina), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino, in prestito al Giugliano), Panico (2027, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione alla Ternana), Manzi (2027, in prestito al Monopoli), Mutanda (2027, in prestito alla Folgore Caratese), Crespi (2028, in prestito con diritto di opzione all'Union Brescia), Lescano (2027, in prestito con obbligo di riscatto alla Salernitana), Cagnano (2027, in prestito al Pescara)

Ceduti a titolo definitivo

D'Angelo, Gori

Risoluzioni consensuali

Redan, Rigione