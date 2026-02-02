Cagnano saluta Avellino: "Un brutto finale non cancella le emozioni" L'esterno difensivo vivrà la seconda parte della stagione con il Pescara

Andrea Cagnano ha salutato l'Avellino e la piazza biancoverde sui canali ufficiali social. L'esterno difensivo lombardo vivrà con il Pescara la seconda parte della stagione e rientra nell'operazione che porta al ritorno di Lorenzo Sgarbi in Irpinia. "Chi mi conosce sa, che tra alti e bassi, ho sempre dato tutto per questa maglia. - ha affermato Cagnano - Insieme abbiamo ripotato l’Avellino dove merita di stare e un brutto finale non può certo cancellare le emozioni vissute. Chissà se sarà un arrivederci, intanto ci tengo a ringraziare i miei compagni, il popolo avellinese e chi mi è stato vicino in questo anno. Grazie e in bocca al lupo, Andrea".

Conferma in Serie B per l'esterno difensivo

Cagnano, ufficializzato dall'Avellino il 31 gennaio 2025, è risultato decisivo nella promozione dei lupi in Serie B garantendo solidità e qualità sulla fascia sinistra anche con assist preziosi come nel 2-1 sul Crotone. Conferma in Cadetteria per il terzino con l'accordo raggiunto per il trasferimento al Pescara nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato.