Cambio di guardia al comando Vigili del Fuoco: priorità alla prevenzione Si è insediata ufficialmente ad Avellino la nuova comandante, Alessandra Rilievi

Si è insediata ufficialmente alla guida del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino la nuova Comandante, Alessandra Rilievi, che da oggi assume la responsabilità operativa e organizzativa del presidio irpino. Un incarico accolto con emozione e senso di responsabilità, in un territorio complesso e strategico sotto il profilo della sicurezza.

«Sono onorata di poter guidare il Comando di Avellino – ha dichiarato –. Ho trovato una struttura di grande professionalità e donne e uomini animati da forte spirito di servizio. Il mio obiettivo è valorizzare questo patrimonio umano e rafforzare ulteriormente il rapporto di fiducia con i cittadini e con tutte le istituzioni locali».

Le priorità per il futuro

Nel primo incontro con la stampa, la Comandante ha tracciato le linee guida del proprio mandato, ponendo al centro prevenzione, protezione e cultura della sicurezza. Particolare attenzione sarà dedicata:

al potenziamento delle attività di prevenzione incendi e controllo del territorio;

alla collaborazione con enti locali, scuole e associazioni per diffondere comportamenti corretti in caso di emergenza;

al miglioramento dell’efficienza operativa delle squadre di soccorso tecnico urgente;

alla formazione continua del personale.

«La sicurezza – ha sottolineato – non è solo intervento in emergenza, ma soprattutto capacità di prevenire i rischi. Vogliamo essere sempre più presenti tra la gente, nelle scuole, nelle comunità, per costruire insieme un territorio più consapevole e resiliente».

Continuità e innovazione

La nuova guida del Comando ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto negli ultimi mesi e ha assicurato continuità nelle attività già avviate, con uno sguardo rivolto all’innovazione tecnologica e organizzativa. Centrale sarà anche il dialogo con la Protezione Civile e con le altre forze dello Stato, per una gestione integrata delle emergenze.

L’insediamento segna dunque l’inizio di una nuova fase per i Vigili del Fuoco di Avellino, all’insegna della vicinanza al territorio e di una visione moderna del soccorso pubblico. «Il mio impegno – ha concluso la Comandante – sarà lavorare ogni giorno affinché i cittadini si sentano più sicuri e protetti».