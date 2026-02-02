Avellino, frode assicurativa a Milano: coinvolto anche un avellinese Il 16 luglio è fissata l'udienza predibattimentale per i sedici imputati

di Paola Iandolo

La Procura della Repubblica di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per sedici persone con l’accusa, a vario titolo, di concorso in frode assicurativa. Raggiunto dal decreto anche l'avellinese G.F. difeso dall'avvocato Silvio Sepe. Al centro dell’indagine ci sono nove sinistri stradali denunciati tra il 2020 e il 2021 che, secondo l'accusa, non si sarebbero mai verificati. Raggiunti dal decreto di citazione diretta oltre ai conducenti e ai proprietari dei mezzi, figurano anche soggetti che avrebbero fornito false testimonianze per confermare la dinamica dei fatti.

Il procedimento è coordinato dal sostituto procuratore Nicola Rossato. Gli episodi contestati risultano distribuiti tra diverse località della Campania, mentre il fascicolo è incardinato a Milano per la competenza legata alle compagnie assicurative coinvolte. Le denunce di sinistro riguardano tipologie diverse di incidente. In alcuni casi si parla di collisioni o tamponamenti, segnalati a Marigliano il 15 gennaio 2020, a San Mango Piemonte il 29 febbraio 2020 e a Palma Campania il 6 luglio 2020. Altri episodi riguardano presunti investimenti di pedoni o ciclisti: a Roccadaspide il 27 febbraio 2020, a Capaccio Paestum il 5 settembre 2020 e a Nola il 4 maggio 2021.

Tra i fatti contestati ce n’è uno avvenuto, secondo la denuncia, a Giungano il 18 gennaio 2021, in cui una donna avrebbe riportato lesioni tali da causare l’interruzione della gravidanza all’undicesima settimana. Per l’accusa, tutti questi sinistri sarebbero stati simulati al fine di ottenere risarcimenti assicurativi. Ad insospettire le compagnie assicurative la presenza costante negli atti sempre dello stesso nome F. D.B., residente a Salento.

Nella documentazione finita nel mirito della Procura di Milano, viene indicato come conducente o proprietario dei veicoli coinvolti nei sinistri denunciati, assicurati con Allianz S.p.A. o Vittoria Assicurazioni.L’udienza di comparizione predibattimentale è fissata per il 16 luglio 2026 alle 9:30, nell’aula 9 bis della nona sezione penale del Tribunale di Milano. In quella sede gli imputati potranno scegliere di essere giudicati anche con i riti alternativi.







