Candelora ad Ariano: giornata speciale per le suore dello spirito santo 103 anni anni fa il documento dell'allora vescovo Andrea D'Agostino

130 anni fa, il 2 febbraio 1896, Andrea D'Agostino, vescovo di Ariano di Puglia, oggi Ariano Irpino, pubblicò la prima regola dell'associazione delle Suore dello Spirito Santo.

Fu il punto di arrivo di un percorso iniziato alcuni anni prima dalla fondatrice, la Serva di Dio Giuseppina Arcucci, la quale, alla guida di alcune compagne, decise assieme ad esse di non abbandonare la città di Ariano di Puglia, seguendo le figlie della carità del preziosissimo sangue, congregazione della quale facevano parte, per continuare il loro servizio educativo e di vicinanza ai bisognosi, che con la loro partenza sarebbe venuto meno.

Decisero, quindi di fondare una famiglia religiosa nuova, in un periodo non facile per i rapporti non amichevoli che intercorrevano tra la chiesa cattolica e lo stato italiano, e lo fecero in piena fedeltà alla Chiesa, sotto la guida dell'allora vescovo, Andrea D'Agostino.

Il 2 febbraio 1896, segna dunque un punto di arrivo, ma anche di partenza, poiché, tra tante difficoltà, la congregazione è cresciuta e sì è diffusa in diverse parti d'Italia e del mondo.

Ma quello di oggi è un giorno speciale per la congregazione arianese

"Non ricordiamo solo la nostra fondazione, ma soprattutto celebriamo con tutta la chiesa la festa della presentazione di Gesù al tempio. Un giorno di luce, evidenziato dalle candeline che accendiamo all'inizio della celebrazione eucaristica e dal Vangelo, nel quale Gesù viene chiamato da Simeone luce delle genti.

Egli è la vera luce e il mondo ne ha tanto bisogno. Noi, dobbiamo alimentare le piccole luci della nostra vita a quella di Gesù, accogliendolo senza riserve nella nostra vita, come fecero la Beata Vergine Maria e San Giuseppe, e come seppe fare anche la Serva di Dio Giuseppina Arcucci, in modo tale da potere anche noi aiutare a diffondere nel mondo la luce vera che è Cristo!

E un augurio particolare a tutti i consacrati, oggi il 2 febbraio è la giornata mondiale della vita consacrata, istituita da San Giovanni Paolo II!

O Spirito Santo, vieni in noi! Desideriamo lodare il Signore Dio per il dono della congregazione delle Suore dello Spirito Santo che oggi celebra 130 anni della sua storia sacra, scritta con il Tuo Dito Divino per la gloria del Padre nella Vita stessa della nostra amata Chiesa: Una, Santa, Cattolica e Apostolica. Grazie, o Spirito, per la Madre Fondatrice, Serva di Dio Giuseppina Arcucci, e per la sua singolare docilità alle Tue ispirazioni, grazie alle quali, Ella ha imitato con entusiasmo e passione Gesù povero, casto e obbediente.

Lo ha realizzato nello stile dell’urgenza di carità traendo forza da Dio nell’atteggiamentodi completa e disinteressata donazione di sé, ad immagine dell’Ostia d’olocausto, e dimentica di sé, si donava, si offriva, s’immolava nel quotidiano “ora, lege et labora”. Amen. Spirito Santo, Eterno Amore, vieni, infiamma i nostri cuori!"