Montevergine, oggi via ai lavori per la palizzata: strada aperta a marzo Da oggi sono partiti gli interventi di consolidamento dei tornanti

Oggi, lunedì 2 febbraio in concomintanza con la celebrazione della Candelora, sono stati consegnati i lavori per il ripristino parziale della strada che conduce al Santuario di Montevergine. Si tratta di un intervento strategico per la messa in sicurezza della strada, che conduce al santuario di Mamma Schiavona. La Provincia di Avellino ha rispettato il cronoprogramma fissato dopo la frana del 25 novembre scorso, che aveva interrotto l’unico collegamento viario con il complesso abbaziale, rendendolo inaccessibile.

Messa in sicurezza: tempi e prospettive di riapertura

L’intervento avviato oggi riguarda una messa in sicurezza e un ripristino parziale della strada. Se i tempi saranno rispettati, l’accesso al Santuario potrà essere ripristinato entro la fine di marzo, in tempo per le celebrazioni pasquali. Per il risanamento definitivo del versante, invece, sarà necessario un ulteriore passaggio: il finanziamento e l’affidamento dei lavori strutturali, previsti per la prossima primavera.