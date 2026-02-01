Candelora, don Vitaliano: "La celebriamo a Mercogliano" "Nessuno vuole fare concorrenza, vogliamo continuare questa tradizione in minima parte"

Niente pellegrinaggio a Montevergine per la Candelora a causa della frana che continua a isolare il Santuario. Ma Don Vitaliano Della Sala annuncia: chiese aperte, celebrazione a Mercogliano. "La Candelora si celebra in tutte le chiese. A Montevergine assume un significato diverso proprio per la juta dei femminielli e per la festa che si crea, ma per tutta la Chiesa la Candelora è la chiusura del tempo di Natale ed è la festa dell'incontro. L'antico nome di questa festa è Hypapante: significa incontro in greco. È l'incontro tra le diversità, non per scontrarsi, ma per incontrarsi, arricchirsi reciprocamente e per migliorarsi. - ha affermato il parroco di Mercogliano - La Candelora è legata a Montevergine, in questa occasione non si può raggiungere il Santuario per la frana. Ho pensato di celebrare in modo più solenne a Mercogliano. Penso che sia il modo più bello per continuare una tradizione e non sospenderla pregando affinché l'anno prossimo, con la via di nuovo praticabile, si possa celebrare a Montevergine".

"Nessuna concorrenza a Montevergine"

"Nessuno vuole fare concorrenza a Montevergine, vogliamo continuare questa tradizione in minima parte. C'è anche un risvolto economico. - ha aggiunto Don Vitaliano - I pellegrini portano ricchezza alle nostre comunità, quelle di Mercogliano e di Ospedaletto d'Alpinolo. Accogliere i pellegrini che non potranno recarsi a Montevergine, ma che si fermeranno nelle nostre Chiese, significa far ricadere sui ristoranti, sui bar, sul commercio un po' di ricchezza. Non è tanto, ma è meglio di niente. Buona Candelora a tutti".