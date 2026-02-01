Pullman in fiamme in A16, 37 turisti salvati in extremis ad Avellino Stamane intervento in extremis della Gsa Antincendio, Polstrada e vigili del fuoco

Da Napoli a Matera in gita, salvati in extremis ad Avellino, lungo l'A16. Lieto fine per i 37 turisti, diretti a Matera per una domenica di svago. Il pullman su cui viaggiavano ha preso improvvisamente fuoco. Quel fumo nero e odore acre hanno subito allarmato l'autista, che ha allertato i soccorsi. Tempestivo è stato l'intervento degli agenti della polstrada di Avellino e Gsa antincendio, che hanno messo al sicuro i passeggeri e spento preventivamente il rogo del mezzo. Due le squadre Gsa intervenute: quella di Avellino est e Benevento sul posto , con i vigili del fuoco e sanitari a bordo di una ambulanza del 118. I caschi rossi hanno completato le operazioni di messa in sicurezza di mezzo e area. I partecipanti hanno ringraziato i componenti del Gsa Avellino e gli agenti della Polstrada e caschi rossi. Fortunatamente non si registrano feriti.