Torino, poliziotto preso a martellate, Petitto: solidarietà ai colleghi feriti Solidarietà di Livio Petitto: parlo non solo da referente delle istituzioni ma anche da poliziotto

"Esprimo la mia più ferma e totale condanna per le violenze gravissime avvenute ieri a Torino, dove uomini e donne delle Forze dell’Ordine sono stati deliberatamente aggrediti mentre svolgevano il proprio dovere a tutela della sicurezza pubblica. Desidero manifestare la mia piena solidarietà ai colleghi agenti rimasti feriti."

La solidarietà di Petitto

"A loro va il rispetto e la riconoscenza delle istituzioni e dei cittadini onesti. Parlo non solo da rappresentante delle Istituzioni, ma anche da appartenente alle Forze di Polizia. Chi colpisce un agente colpisce lo Stato, la democrazia e il lavoro silenzioso di migliaia di servitori dello Stato." Così il consigliere regionale Livio Petitto.

Chi è il poliziotto aggredito a Torino durante gli scontri pro Aska

Si chiama Alessandro Calista l'agente del Reparto Mobile di Padova, aggredito durante la manifestazione. Sposato e padre di un bambino, ha 29 anni, è originario di Pescara e si trova ora in ospedale. Ha riportato contusioni multiple e, a quanto si apprende, non versa in gravi condizioni nonostante le molteplici martellate ricevute.