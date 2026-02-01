Biancolino: "Né scarsi, né fenomeni, ma concreti e l'Avellino deve saper osare" "Finalmente anche i tiri verso lo specchio al termine di buone soluzioni. Occorre spensieratezza"

"Un prova di maturità contro una squadra forte in una gara in cui siamo stati bravi a reagire". Doveva arrivare un segnale deciso nei 90 minuti con il Cesena e l'Avellino di Raffaele Biancolino l'ha determinato. L'avvio di gara ha presentato l'ulteriore scricchiolio che poteva condizionare e aumentare le pressione, ma proprio dal gol subito dopo 8 minuti i lupi hanno superato l'emergenza difensiva trovando in Patrick Enrici un ottimo centrale da linea da 3 con Alessandro Fontanarosa di conferma e Tommaso Cancellotti decisivo nella tripla chance da 2-2 per il Cesena, nell'evitare il pari nell'unico vero rischio vissuto dagli irpini nel secondo tempo.

"Occorre sporcarsi, momenti da comprendere"

La tripletta di Tommaso Biasci, ma c'è anche tanto altro con Filippo Missori e Marco Sala dall'ottimo ritmo sulle fasce e con la mediana composta da Martin Palumbo, Luca Palmiero e Dimitrios Sounas che in crescendo hanno gestito i tempi della sfida. In attacco, con Biasci, Cosimo Patierno ha garantito presenza e spazio nel tandem. "Dobbiamo cercare di fare punti con tutti, ma lo chiede il campionato perché non eravamo fenomeni dopo la vittoria con la Sampdoria e dopo i tre punti conquistati con il Cesena e non eravamo scarsi dopo le sconfitte contro la Carrarese e lo Spezia. Occorre sporcarsi, si devono comprendere i momenti delle partite": così Biancolino nel post-gara in cui ha sottolineato la soddisfazione sui tentativi dalla distanza e sulle conclusioni dopo alcuni turni in cui la squadra era parsa pesante di testa anche nel provarci su soluzioni ben orchestrate. "Hanno il dovere di provarci sempre. Finalmente, solo chi fa sbaglia, ma è sempre giusto provarci".

"Comprendo i mugugni, ma compattezza per l'obiettivo comune"

Sul mercato il tecnico di Capodichino ha rimarcato le difficoltà confermate dalle assenze e dall'infermeria evitando l'analisi dei diversi profili, ma sono sempre più vicini l'arrivo di Andrea Le Borgne per la mediana e il ritorno di Lorenzo Sgarbi: "Abbiamo perso di nuovo Favilli e non sappiamo quando tornerà. Vedremo lo stop di Sounas e speriamo che sia qualcosa di rapido. Ha sentito tirare l'adduttore. La società sa cosa occorre. Stiamo attraversando le onde. Conosco la piazza, so bene cosa prova nel periodo che abbiamo vissuto e che viviamo, sto provando a far capire ai ragazzi la piazza di Avellino. Chiedo a tutti compattezza per l'obiettivo comune".