Le fotogallery di Avellino-Cesena 3-1, Izzo: "Super partita, grande gruppo" Dal campo e sugli spalti: le immagini del match vinto dai lupi sui romagnoli

Armando Izzo ha seguito dalla Tribuna Terminio la sfida con il Cesena. Il difensore dell'Avellino ha sottolineato sui social la soddisfazione e la gioia per la vittoria dei lupi nell'attesa di essere quanto prima in campo dopo il recupero dall'infortunio al soleo rimediato nel riscaldamento pre-gara a La Spezia. "Bellissimo tornare al Partenio dopo tanti anni con una grande emozione anche da fuori. - ha sottolineato Izzo sulla pagina ufficiale Instagram - Super partita e complimenti ai miei compagni, oltre ad essere forti siamo un grande gruppo. Avanti così di squadra". Ecco le fotogallery dal campo e sugli spalti per Avellino-Cesena 3-1. Nel pomeriggio di ieri anche tre striscioni esposti dalla Curva Sud Avellino: il primo in ricordo di Sharon Maccanico ("Ad ogni passo il mondo ti applaudiva"), il secondo per Niscemi ("Le onde colpiscono, la terra non cede, il Sud Italia non si piega"), il terzo in memoria dei 7 tifosi del PAOK Salonicco morti in un incidente stradale in Romania. Clicca qui per le fotogallery dal campo e sugli spalti.