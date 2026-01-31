Ariano, coppia di istrici centrati in pieno: si corre troppo lungo le strade Erano insieme ad un cucciolo lungo la strada provinciale 236 in zona Casone: morti sul colpo

Doveva andara davvero a folle velocità l'auto che ha centrato in pieno e ucciso una coppia di istrici lungo la strada provinciale 236 in località Casone ad Ariano Irpino.

I due esemplari, erano stati visti poco prima insieme ad un loro cucciolo ai bordi della pericolosa arteria, tra la vegetazione in cerca di cibo.

Uniti fino alla morte. La loro passeggiata si è conclusa nei pressi di una ecoisola, mentre il piccolo rimasto orfano cercava attendeva il risveglio dei suoi genitori che purtroppo non è mai avvenuto.

Si tratta di una specie mammifera speciale protetta dalla convenzione di Berna, che ne vieta la cattura, uccisione e detenzione. Esemplari rari e continuamente a rischio purtroppo lungo le strade. Analoga scena non molto distante da qui sempre sulla stessa strada dove sono a rischio molti animali da cortile, cani e gatti, nel territorio a confine tra Villanova del Battista e Flumeri.