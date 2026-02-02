Ariano, via Matteotti: "La frana avanza ogni giorno sempre di più" L'appello dei residenti: "Oltre alle transenne messe a casaccio cosa si pensa di fare?"

"La frana avanza ogni giorno sempre di più. Non aspettiamo che la situazione possa ulteriormente peggiorare fino a causare conseguenze gravi".

L'appello arriva dai residenti di via Giacomo Matteotti ad Ariano Irpino. Per intenderci si tratta della stradina che porta a località Sant'Antonio, (palazzo Iacobacci-Serluca) per essere ancora più chiari, attraversata non solo dai residenti, ma anche da persone che si recano nel vicino cimitero, per diminuire la distanza evitando il giro largo lungo la strada principale.

"Da prima di Natale tutto è rimasto così. La frana ogni giorno aumenta sempre di più e la situazione può diventare pericolosa perché oltre ad esserci il parcheggio per le auto. è anche una via di passaggio per le persone. Ulteriori pezzi possono cadere da un momento all'altro. Ci sono due transenne messe lì a casaccio, senza un criterio preciso da oltre due mesi e successivamente non ci sono stati ulteriori interventi. Crediamo che l'unica soluzione sia quella di costruire un muro di contenimento altrimenti la terra continuerà sempre a cedere".

La speranza è che via Matteotti non diventi come via fontananuova o in passato come le famigerate Loreto e Russo Anzani. "Diamoci una mossa".