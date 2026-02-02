Ariano, garanzia occupabilità lavoratori: in quindici da oggi in servizio Iniziativa del Pnrr volta a favorire il reinserimento lavorativo tramite percorsi personalizzati

Da stamane hanno preso servizio ad Ariano Irpino, ben quindici beneficiari del progetto gol, garanzia occupabilità lavoratori. Un'iniziativa del Pnrr italiano (2021-2025) volta a favorire il reinserimento lavorativo tramite percorsi personalizzati di formazione e orientamento.

Soddisfazione è stata espressa da parte dell'assessore alle politiche sociali del comune di Ariano Irpino Pasqualino Molinario e del sindaco Enrico Franza per la partenza dei tirocini.

I 15 beneficiari sono stati divisi nelle seguenti aree di intervento: manutenzione aree verdi, supporto alle attività del palazzetto dello sport e gli uffici comunali.

Ringraziano i tutor comunali Virginio Greco, Rosario Vernacchia e Nicola Melito che seguiranno i tirocinanti nelle attività assegnate.

Il comune di Ariano Irpino partecipa al programma, offrendo tirocini extracurriculari e di inclusione sociale per disoccupati, disoccupati di lunga durata, giovani under 30 e lavoratori over 55, con scadenze di attivazione entro il 31/03/2026 e conclusione entro il 30/06/2026.

I destinatari sono: disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, persone in condizioni di fragilità o svantaggio, residenti/domiciliati in Campania. È prevista un'indennità mensile per i tirocinanti, definita dall’avviso regionale .

I tirocinanti che percepiscono un indennità sociale, si sono detti entusiasti di offrire un servizio utile alla collettività e da stamattina sono già pienamente operativi e di supporto ai dipendenti comunali.