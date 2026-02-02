Avellino: Le Borgne in prestito dal Como, risoluzione con Rigione Ufficialità da parte del club biancoverde nell'ultimo giorno di calciomercato

L'Avellino ha ufficializzato l'arrivo in prestito del centrocampista Andrea Le Borgne dal Como e la risoluzione consensuale del contratto con Michele Rigione. Dentro l'under francese, classe 2006, per la seconda operazione tra i lupi e i lariani nella sessione invernale di calciomercato. Il difensore biancoverde saluta l'Avellino dopo due anni e mezzo all'ombra del Partenio con il ruolo decisivo nella promozione in Serie B e 6 mesi in Cadetteria condizionati dall'infortunio in estate e poi vissuti da fuori rosa.

I comunicati del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Como 1907, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Le Borgne. Nato a Neuilly-sur-Seine (Francia) il 27 luglio 2006 il nuovo centrocampista biancoverde, prima di essere acquistato dal Como, è cresciuto tra le giovanili di Nizza, Air Bel Marseille. Con il club lariano in questi due anni è stato impiegato principalmente nella formazione primavera esordendo in serie A lo scorso 27 dicembre 2025 in occasione della gara Lecce – Como. Tra settembre ed ottobre 2025 è stato protagonista con la nazionale francesce nel mondiale under 20 raggiungendo con la formazione transalpina la quarta posizione finale. Benvenuto in Irpinia Andrea".

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Michele Rigione. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo in biancoverde augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".