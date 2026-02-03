Koffi al Catanzaro, 50 secondi dopo le ore 20: Pandolfi è dell'Avellino A dieci secondi dalle 20.01, dal "tempo scaduto", la società irpina ha depositato il contratto

Alle 20, anzi alle ore 20 e un minuto, è calato il sipario sulla sessione invernale di calciomercato e l'Avellino, proprio nei 59 secondi successivi alle 8 di sera, ha definito l'arrivo dell'attaccante Luca Pandolfi a pochi istanti dalla chiusura delle operazioni. I secondi finali sono risultati decisivi per un'operazione che la società irpina aveva strutturato nella serata di domenica e che aveva, di fatto, finalizzato nel corso delle ultime ore del mercato con il Catanzaro, chiamato però ad aggiungere una pedina per il reparto avanzato in virtù dell'uscita.

Tutto pronto, ma mancava la nuova punta ai giallorossi

Ettore Gliozzi del Modena ha confermato la volontà di non allontanarsi dal nord Italia e dopo il no all'Avellino ha rinnovato la posizione anche con il club calabrese, ma l'operazione last minute per N'Dri Koffi dell'Hamrun Spartans, con l'ingresso della punta ivoriana nella rosa giallorossa, ha garantito la staffetta nei secondi conclusivi con Pandolfi in biancoverde. Nella squadra maltese dell'Hamrun, che ha partecipato alla League Phase della UEFA Conference League, gioca Vincenzo Polito, figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito.

Contratto fino al 2029

Sono state ore di attesa per il partenopeo classe '98 che dal pomeriggio era già proiettato all'avventura all'ombra del Partenio con un contratto fino al 30 giugno 2029, con un contratto bloccato. Alle ore 20.00.50 l'Avellino riesce a depositare l'accordo e la punta centrale è finalmente nella rosa dei lupi.