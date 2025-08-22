Avellino, spari alla tik toker: resta ai domiciliari il 24enne Eccezione di nullità presentata dai suoi legali e respinta dal gip Giulio Argenio

di Paola Iandolo

Resta ai domiciliari il 24enne A.P. accusato di essere l'esecutore materiale del danneggiamento aggravato della Q3 di una sua parente. Danneggiamento avvenuto sabato sera, 16 agosto, a Rione Mazzini con ben cinque colpi d'arma da fuoco esplosi da una Lancia Y nera, guidata da un complice e lanciata a folle velocità dopo il raid. Il gip Giulio Argenio ha respinto l'eccezione di nullità della misura cautelare emessa nei confronti del giovane. Eccezione avanzata dai suoi legali e respinta dal gip del tribunale di Avellino.

Stamattina il 24enne è comparso davanti al GIP Giulio Argenio per l'interrogatorio di garanzia, con le accuse di detenzione e porto di armi da fuoco, minacce e danneggiamento aggravato nei confronti de lla tik toker Francesca Sardella. A.P. - affiancato dai suoi avvocati Gaetano Aufiero, Stefano Vozzellla e Gerardo Santamaria - si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Non ha reso neanche delle dichiarazioni spontanee. Il pool difensivo però ha eccepito la nullità dell’ ordinanza di misura cautelare per violazione del decreto Nordio, ma è stata respinta. Non è escluso che i legali facciano ricorso al tribunale del Riesame per impugnare l'ordinanza di misura cautelare.