Grottaminarda, imbrattati muri e panchine con scritte oscene: si indaga Indagini in corso per individuare i responsabili

di Paola Iandolo

A Grottaminarda sono state danneggiati gli arredi della villa comunale. I parcheggi sono stati imbrattati con scritte e disegni. Uno scenario davvero raccapricciante si è presentato agli occhi dei cittadini di Grottaminarda. Disegni osceni e scritte volgari sono state realizzate anche sugli archi storici della villa comunale.Indignazione e rabbia per quanto compiuto dai frequentatori della villa.

I residenti della zona chiedono un'immediata individuazione dei responsabili per denunciarli. In Irpinia non è la prima volta che si susseguono episodi analoghi, intanto scattano le polemiche perchè i residenti chiedono di analizzare le telecamere di videosorveglianza per assicurare alla giustizia gli autori.