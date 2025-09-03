Avellino, detenzione e spaccio di droga: coppia resta ai domiciliari E' stata convalidata e confermata la misura degli arresti domiciliari per i due spacciatori

di Paola Iandolo

M.L. 31enne gambiano e S.S. 23enne di origini salernitane restano ai domiciliari. I due sono stati beccati mentre cedevano un pezzo di hashish del peso di 3.5 grammi, nei pressi dei giardinetti di Piazza Kennedy. I due giovani - ai quali vengono contestati diversi episodi di spaccio - sono finiti agli arresti domiciliari, al termine dei controlli di rito.

I due sottoposti alla misura degli arresti domiciliari sono difesi dagli avvocati Giuseppe Giammarino e Fabio Tulimiero. Ai due sono stati sequestrati circa 80 grammi di hashish e la somma di 5700 euro in contanti, ad avviso degli inquirenti provento di spaccio.

La Procura ha chiesto la conferma della misura degli arresti domiciliari, mentre gli avvocati di fiducia hanno chiesto la sostituzione della misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ma la richiesta è stata rigettata dal gip del tribunale di Avellino, Giulio Argenio.